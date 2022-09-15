Выход Казахстана из ОДКБ: в МИД дали однозначный ответ

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о приостановлении членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на stopfake.kz.
Так, в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что с 1 января 2023 года Казахстан планирует приостановить свое членство в ОДКБ.
"Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности", - говорится в сообщении МИД, которое в четверг приводит портал.
Отмечается, что Казахстан стоит у истоков создания организации, является активным ее участником.
"Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны", - поясняет ведомство.
В состав ОДКБ в настоящее время входят шесть государств - Армения, Белорусь, Казахстан, Киргизтан, Россия и Таджикистан.
Как сообщалось, власти Казахстана озабочены возможной агрессией со стороны РФ после вторжения в Украину.
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