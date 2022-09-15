Выход Казахстана из ОДКБ: в МИД дали однозначный ответ

Так, в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что с 1 января 2023 года Казахстан планирует приостановить свое членство в ОДКБ.

"Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности", - говорится в сообщении МИД, которое в четверг приводит портал.

Отмечается, что Казахстан стоит у истоков создания организации, является активным ее участником.

"Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны", - поясняет ведомство.

В состав ОДКБ в настоящее время входят шесть государств - Армения, Белорусь, Казахстан, Киргизтан, Россия и Таджикистан.