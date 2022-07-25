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В Казахстане обеспокоены возможным вторжением РФ и проводят подготовку, - WSJ

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 21:38
В Казахстане обеспокоены возможным вторжением РФ и проводят подготовку, - WSJ Фото: В Казахстане обеспокоены возможным вторжением РФ (flickr by Arijit Sen)
Автор: Иван Носальский

Власти Казахстана обеспокоены возможной агрессией со стороны РФ после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, более 20 процентов населения Казахстана составляют этнические россияне, часть которых еще до начала полномасштабной войны заявляла, что якобы север страны принадлежит России. При этом президент РФ Владимир Путин после оккупации Крыма подчеркивал, что у Казахстана не было истории государственности до распада Советского Союза.

В WSJ отмечают, что после вторжения в Украину казахи к такой агрессивной риторике начали относиться особенно серьезно. Власти Казахстана стали уделять большое внимание развитию оборонной сферы страны.

В апреле Казахстан договорился с Китаем и Турцией об укреплении военного сотрудничества. В начале мая дипломаты Казахстана и Турции подписали договор о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане.

Также оборонный бюджет страны вырос на 441 миллиард тенге, или около 918 миллионов долларов. По информации высокопоставленного чиновника Казахстана, часть этих средств направят на увеличение военных резервов и реформирование армии.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

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