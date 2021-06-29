Выход Беларуси из "Восточного партнерства" противоречит интересам беларусского народа, - МИД
Решение властей Беларуси выйти из "Восточного партнерства" противоречит интересам белорусского народа. Украина готова оказать помощь белорусам сохранить доступ к мероприятиям и проектам инициативы ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
В ведомстве подчеркнули, что приостановка участия Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении со стороны белорусских властей к ценностям демократии, верховенству права и прав человека.
"Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что этот односторонний шаг властей Беларуси "никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским Союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей".
"Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектов "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским Союзом", - уточнили в ведомстве.
Напомним, 28 июня власти Беларуси заявили о том, что приостанавливают свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".
В ответ на эти действия официального Минска высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать белорусский народ.