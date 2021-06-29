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Выход Беларуси из "Восточного партнерства" противоречит интересам беларусского народа, - МИД

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Киев, Вторник 29 июня 2021 18:51
Выход Беларуси из "Восточного партнерства" противоречит интересам беларусского народа, - МИД Фото: МИД Украины отреагировал на выход Беларуси из "Восточного партнерства" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Решение властей Беларуси выйти из "Восточного партнерства" противоречит интересам белорусского народа. Украина готова оказать помощь белорусам сохранить доступ к мероприятиям и проектам инициативы ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что приостановка участия Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении со стороны белорусских властей к ценностям демократии, верховенству права и прав человека.

"Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что этот односторонний шаг властей Беларуси "никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским Союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей".

"Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектов "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским Союзом", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 28 июня власти Беларуси заявили о том, что приостанавливают свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

В ответ на эти действия официального Минска высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать белорусский народ.

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