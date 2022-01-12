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Выгорел полностью. В Днепропетровской области произошел пожар в автобусе с пассажирами

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Росишки, Среда 12 января 2022 10:41
Выгорел полностью. В Днепропетровской области произошел пожар в автобусе с пассажирами Фото: в Днепропетровской области автобус с пассажирами загорелся на ходу (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Днепропетровской области загорелся на ходу автобус с 8 пассажирами-рабочими. Транспортное средство выгорело полностью, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Это произошло возле поселка Росишки. Огонь охватил моторный отсек и салон пассажирского автобуса "ПАЗ-4234". Транспортное средство принадлежит одному из местных предприятий и перевозило рабочих.

На момент возникновения возгорания в салоне находились 8 человек, которые самостоятельно покинули горящую машину до прибытия пожарных.

Пожар потушили.

Фото: в Днепропетровской области автобус с пассажирами загорелся на ходу (dp.dsns.gov.ua)

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Пожар ДТП Днепропетровская область
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