Выгорел полностью. В Днепропетровской области произошел пожар в автобусе с пассажирами
Фото: в Днепропетровской области автобус с пассажирами загорелся на ходу (dp.dsns.gov.ua)
В Днепропетровской области загорелся на ходу автобус с 8 пассажирами-рабочими. Транспортное средство выгорело полностью, пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Это произошло возле поселка Росишки. Огонь охватил моторный отсек и салон пассажирского автобуса "ПАЗ-4234". Транспортное средство принадлежит одному из местных предприятий и перевозило рабочих.
На момент возникновения возгорания в салоне находились 8 человек, которые самостоятельно покинули горящую машину до прибытия пожарных.
Пожар потушили.
Фото: в Днепропетровской области автобус с пассажирами загорелся на ходу (dp.dsns.gov.ua)