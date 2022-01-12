Вигорів повністю. У Дніпропетровській області сталась пожежа в автобусі з пасажирами
Фото: у Дніпропетровській області автобус з пасажирами спалахнув на ходу (dp.dsns.gov.ua)
У Дніпропетровській області загорівся на ходу автобус з 8 пасажирами-робітниками. Транспортний засіб вигорів повністю, постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Це сталось біля селища Росішки. Вогонь охопив моторний відсік та салон пасажирського автобусу "ПАЗ-4234". Транспортний засіб належить одному з місцевих підприємств та перевозив робітників.
На момент виникнення займання в салоні перебували 8 осіб, які самостійно покинули палаючу автівку до прибуття вогнеборців.
Пожежу загасили.
Фото: у Дніпропетровській області автобус з пасажирами спалахнув на ходу (dp.dsns.gov.ua)