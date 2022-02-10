Выгода до 29 тысяч гривен на модельный ряд Mitsubishi 2021 года производства

Компания "ЭМ ЭМ СИ Украина", официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в Украине, объявляет о выгоде до 29 тыс. грн* на модельный ряд Mitsubishi 2021 года производства. Предложение действует с 1 по 28 февраля 2022 года.

Универсальный Outlander, стильный Eclipse Cross, практичный ASX или мощный Pajero Sport? Успейте приобрести свой Mitsubishi 2021 года производства с выгодой до 29 тыс. грн.* Автомобили в наличие в официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors в Украине и готовы к выдаче Клиентам.

В Украине Mitsubishi Outlander представлен в пяти комплектациях с бензиновыми 2,0-литровым и 2,4-литровым моторами, вариатором, передним или полным приводом на выбор. Большая семья? Мы предлагаем 7-местный салон в топовых комплектациях Instyle и Ultimate, где с удобством разместятся все члены семьи и даже собака, а в багажнике при этом останется место для вещей. Отдельного внимания заслуживает просторный салон автомобиля, где каждый ощутит комфорт и безопасность во время путешествий на любые расстояния.

Городской кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил обновления в 2021 году. Теперь он представлен в трех комплектациях с 2,0-литровым атмосферным и 1,5-литровым турбированным двигателем, передним и полным приводом на выбор. Автомобиль оснащен вариатором, который обеспечивает максимальное плавное ускорение и отличную экономию топлива. Eclipse Cross во всех комплектациях оснащен системой управления вектора тяги AYC (Active Yaw Control), которая отвечает за перераспределение тормозных усилий между передними левым и правым колесами. Eclipse Cross будто "ввинчивается" в поворот, четко следуя траектории, заданной водителем.

Стильный кроссовер Mitsubishi ASX доступен в двух комплектациях Invite и Instyle. Он оснащен 1,5-литровым и 2,0-литровым двигателем с механической КПП и вариатором на выбор. Благодаря его компактным габаритам вы легко найдете место для парковки. При этом внутри автомобиль обладает пространством для комфортной поездки всей семьей. Детали салона продуманы с японской практичностью и сдержанностью стиля. Подключите смартфон к мультимедийной системе Mitsubishi Connect 2, и вы сможете управлять вашими любимыми приложениями на 8-дюймовом сенсорном дисплее.

Когда речь заходит о Mitsubishi Pajero Sport, сразу представляешь песчаные барханы или полное бездорожье. Этот автомобиль готов к любым вызовам, будь то глубокая грязевая колея или заснеженная дорога, благодаря знаменитой системе полного привода Super Select 4WD-II, возможности выбора режима движения OFF ROAD MODE и наличию блокировки заднего дифференциала. Внедорожник представлен в трех комплектациях с 2,4-литровым турбодизельным двигателем, а также с механической 6-ступенчатой и автоматической 8-ступенчатой коробкой передач на выбор.

* Имеется в виду специальное предложение - предоставление специальных рекомендованных розничных цен на автомобили ТМ Mitsubishi 2021 г. производства таких моделей: ASX, Eclipse Cross, Outlander, Pajero Sport (далее - Авто) с выгодой до 29 тыс. грн включительно по сравнению со специальными рекомендованными розничными ценами на автомобили аналогичных моделей 2022 г. производства. Данное предложение действует в официальной дилерской сети Mitsubishi Motors в Украине, кроме временно оккупированных территорий и зоны проведения ООС (далее - Дилеры и Территория соответственно), в период с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г. вкл. (или до момента продажи последнего Авто, находящегося на складах на территории). О соотношении цен с выгодой и без удобства, размере выгоды, другие детали предложения см. на сайте mitsubishi-motors.com.ua. Предложение не является публичной офертой. Окончательные розничные цены на Автомобили с предложением устанавливаются Дилерами и указываются в соответствующих договорах купли-продажи. Количество Авто ограничено, их внешний вид может отличаться от изображенного в рекламе. Дистрибьютор оставляет за собой право изменять условия специального предложения.