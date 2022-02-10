Вигода до 29 тисяч гривень на модельний ряд Mitsubishi 2021 року виробництва

Компанія "ЕМ ЕМ СІ Україна", офіційний імпортер та дистриб'ютор автомобілів Mitsubishi в Україні, оголошує про вигоду до 29 тис. грн* на модельний ряд Mitsubishi 2021 року виробництва. Пропозиція діє з 1 по 28 лютого 2022 року.

Універсальний Outlander, стильний Eclipse Cross, практичний ASX чи потужний Pajero Sport? Встигніть придбати свій Mitsubishi 2021 року виробництва з вигодою до 29 тис. грн.* Автомобілі в наявності в офіційних дилерських центрах Mitsubishi Motors в Україні та готові до видачі Клієнтам.

В Україні Mitsubishi Outlander представлений у п'яти комплектаціях з бензиновими 2,0-літровим та 2,4-літровим моторами, варіатором, переднім або повним приводом на вибір. Велика родина? Ми пропонуємо 7-місний салон в топових комплектаціях Instyle і Ultimate, де зручно розмістяться всі члени сім'ї і навіть собака, а в багажнику при цьому залишиться місце для речей. На окрему увагу заслуговує просторий салон автомобіля, де кожен відчує комфорт і безпеку під час подорожей на будь-які відстані.

Міський кросовер Mitsubishi Eclipse Cross отримав оновлення у 2021 році. Тепер він представлений у трьох комплектаціях з 2,0-літровим атмосферним та 1,5-літровим турбованим двигуном, переднім та повним приводом на вибір. Автомобіль оснащений варіатором, який забезпечує максимальне плавне прискорення та відмінну економію пального. Eclipse Cross у всіх комплектаціях оснащений системою керування вектору тяги AYC (Active Yaw Control), яка відповідає за перерозподіл гальмівних зусиль між передніми лівим та правим колесами. Eclipse Cross неначе "вгвинчується" в поворот, чітко слідуючи траєкторії, заданій водієм.

Стильний кросовер Mitsubishi ASX доступний у двох комплектаціях Invite та Instyle. Він оснащений 1,5-літровим та 2,0-літровим двигуном з механічною КПП та варіатором на вибір. Завдяки його компактним габаритам ви легко знайдете місце для паркування. При цьому всередині автомобіль має простір для комфортної поїздки всією сім'єю. Деталі салону продумані з японською практичністю та стриманістю стилю. Під’єднайте смартфон до мультимедійної системи Mitsubishi Connect 2, і ви зможете керувати вашими улюбленими програмами на 8-дюймовому сенсорному дисплеї.

Коли мова заходить про Mitsubishi Pajero Sport, відразу уявляєш піщані бархани або тотальне бездоріжжя. Цей позашляховик готовий до будь-яких викликів дороги будь то глибока грязьова колія або засніжена дорога, завдяки знаменитій системі повного привода Super Select 4WD-II, можливості вибору режиму руху OFF ROAD MODE і наявності блокування заднього диференціала. Позашляховик представлений у трьох комплектаціях з 2,4-літровим турбодизельним двигуном, а також з механічною 6-ступеневою та автоматичною 8-ступеневою коробкою передач на вибір.

* Мається на увазі спеціальна пропозиція - надання спеціальних рекомендованих роздрібних цін на автомобілі ТМ Mitsubishi 2021 р. виробництва таких моделей: ASX, Eclipse Cross, Outlander, Pajero Sport (далі - Авто) з вигодою до 29 тис. грн включно в порівнянні зі спеціальними рекомендованими роздрібними цінами на автомобілі аналогічних моделей 2022-го р. виробництва. Ця пропозиція діє в офіційній дилерській мережі Mitsubishi Motors в Україні, крім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС (далі - Дилери і Територія відповідно), у період з 01.02.2022 р. до 28.02.2022 р. вкл. (або до моменту продажу останнього Авто, що знаходиться на складах на Території). Про співвідношення цін з вигодою та без вигоди, розмір вигоди, інші деталі пропозиції див. на сайті mitsubishi-motors.com.ua. Пропозиція не є публічною офертою. Остаточні роздрібні ціни на Авто з пропозицією встановлюються Дилерами і вказуються у відповідних договорах купівлі-продажу. Кількість Авто обмежена, їх зовнішній вигляд може відрізнятися від зображеного у рекламі. Дистриб’ютор залишає за собою право змінювати умови спеціальної пропозиції.