Как выглядит полярное сияние с МКС: астронавт поделился насыщенными кадрами

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимбро обнародовал кадры полярного сияния, которое можно увидеть из иллюминатора Международной космической станции. Также на кадре хорошо видно и созвездие Ориона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт космонавта.

"Волшебные наблюдения северного сияния в эти выходные с МКС. Белые точки в нижней половине рисунка - это звезды - их миллионы!",- отметил Кимбро.

Magical aurora sightings this weekend from @Space_Station. The white dots on the bottom half of the pic are stars – millions of them! Can you pick out the Orion constellation in the 1st photo? #iss #orion #artemis #aurora #nasa pic.twitter.com/HWUCNkJLmE — Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) August 9, 2021

Стоит добавить, что в нижней части кадра можно увидеть и созвездие Ориона, которое названо в честь греческого мифического охотника. Несмотря на яркость его звезд, в Украине оно лучше всего наблюдается в конце осени и начале зимы.

Фото: астронавт NASA сфотографировал полярное сияние с иллюминатора МКС (twitter.com/astro_kimbrough)