Как выглядит Буча после бесчинств оккупантов: фоторепортаж

Тихий спокойный городок Буча, ставший на пути продвижения оккупационных войск из Белоруссии к Киеву во время вторжения в Украину, подвергся массовым обстрелам и зверскому обращению с местным населением.

Вооруженные столкновения на территории города велись более месяца. В конце марта Буче было присвоено звание города-героя Украины. По состоянию на сегодняшний день город подконтрольный силам ВСУ.

После зачистки Бучи от оккупантов, военные и правоохранители продолжают фиксировать факты жестоких преступлений против народа Украины - массовые расстрелы, пытки и изнасилования.

Улицы города, наравне со “скелетами” сгоревших авто, усеяны телами погибших, некоторым из них, по сообщению представителей местной власти, по 14 лет.

Из Киевской области также поступают сообщения о том, что российскими войсками использовали детей в качестве живых щитов.

По сообщению городского головы Бучи Анатолия Федорука на сегодняшний день в городе произведено захоронение в братской могиле 280 погибших.

Также отмечается, что на многих погибших были белые повязки, что свидетельствовало о том, что люди безоружны.