Як виглядає Буча після безчинств окупантів: фоторепортаж

Тихе спокійне містечко Буча, що стало на шляху просування окупаційних військ з Білорусії до Києва під час вторгнення в Україну, піддалося масовим обстрілам і звірячому поводженню з місцевим населенням.

Збройні сутички на території міста велися більше місяця. Наприкінці березня Бучі було присвоєно звання Міста-героя України. Станом на сьогоднішній день місто підконтрольне силам ЗСУ.

Після зачистки Бучі від окупантів, військові та правоохоронці продовжують фіксувати факти жорстоких злочинів проти народу України - масові розстріли, тортури та зґвалтування.

Вулиці міста, нарівні зі "скелетами" згорілих авто, усіяні тілами загиблих, деяким з них, за повідомленням представників місцевої влади, по 14 років.

З Київської області також надходять повідомлення про те, що російськими військами використовували дітей в якості живих щитів.

За повідомленням міського голови Бучі Анатолія Федорука на сьогоднішній день в місті вироблено поховання в братській могилі 280 загиблих.

Також зазначається, що на багатьох загиблих були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди беззбройні.