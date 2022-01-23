Как может выглядеть "незначительное" российское вторжение в Украину, - FP

Российская армия устроена как наступательная машина, говорится в сообщении. Большинство ее сил бронированы или механизированы, что может сделать уязвимой тактику противостояния, которую Украина готовится использовать.

И хотя президент США Джо Байден на этой неделе заявил, что реакция США может быть иной, если Россия устроит лишь "незначительное вторжение", эксперты полагают, что Кремль, который не проводит крупномасштабные тренировки для удерживания позиций, может не иметь большого желания идти "прямо в зубы" обороне, чтобы захватить и удерживать территорию на большом участке Украины.

"Я не думаю, что российская армия пойдет через Украину в сторону Киева. Это бы привело к очень большому количеству жертв и не дало бы никаких гарантий успеха", - сказал Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе.

На этой неделе и Белый дом, и Киев дали понять, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент. Модернизированные танки и бронетехника Москвы могут примениться для серии ударов через границы Украины с целью дестабилизации президента Украины Владимира Зеленского, его антикремлевского правительства и подорвать доверие Европы к НАТО.