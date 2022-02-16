Выезд из Украины нардепов при военном положении должен одобрить президент: законопроект уже в Раде

В Верховной раде зарегистрирован законопроект большой группы народных депутатов о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения. Предлагается установить, что выезд из Украины нардепов, чиновников и военных при военном положении должен одобрить президент.
Документом предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:
1) членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров;
2) народных депутатов Украины;
3) глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
4) государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А" руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;
6) военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законом;
7) лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;
8) руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
9) руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
Согласно проекту, эти лица могут выезжать из Украины для реализации собственных полномочий на основании распоряжения президента Украины.
Напомним, в конце января 44,9% украинцев воспринимали накопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения зимой-весной 2022 года. Считают, что вторжения в ближайшее время не будет, 43,7% респондентов.