Выезд Саакашвили: ГПСУ проводит внутреннее расследование, ряд должностных лиц отстранили

Украинские пограничники проводят внутреннее расследование из-за выезда Михаила Саакашвили из Украины в Грузию. Должностных лиц Южного регионального управления ГПСУ отстранили.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
По его словам, подробно проверяется вся информация, каким образом Саакашвили выехал за пределы Украины.
"В ситуации с гражданином Украины М. Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы", - сказал Демченко.
Он сообщил, что ряд должностных лиц Южного регионального управления на время расследования и заключения отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Напомним, Михаил Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави недалеко от Тбилиси, куда его поместили после задержания 1 октября.