Виїзд Саакашвілі: ДПСУ проводить внутрішнє розслідування, низку посадовців усунуто

Українські прикордонники проводять внутрішнє розслідування через виїзд Михайла Саакашвілі з України до Грузії. Посадових осіб Південного регіонального управління ДПСУ усунули.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

За його словами, детально перевіряється вся інформація, у який спосіб Саакашвілі виїхав за межі України.

"У ситуації з громадянином України М. Саакашвілі Державною прикордонною службою України дійсно проводиться службова перевірка. Розслідуються обставини його виїзду з України та факт перетину державного кордону", - сказав Демченко.

Він повідомив, що низка посадових осіб Південного регіонального управління на час розслідування та висновків усунуті від виконання службових обов’язків.