Выезд в Россию по загранпаспорту пытаются отменить через суд

В Окружной административный суд Киева поступили два иска, которыми пытаются отменить выезд украинцев в Россию только по заграничному паспорту. На сегодня решается вопрос об открытии судебных производств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что в суд поступили два иска против Кабинета министров. Истцы пытаются обжаловать постановления, которыми был изменен порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.

В частности, речь идет о постановлении №1056 от 18 декабря 2019, согласно которому украинцам запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации с паспортом гражданина Украины или свидетельством о рождении для детей до 16 лет. С весны украинцев выпускают в РФ только с загранпаспортом.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам", - говорится в сообщении.

Напомним, изменение правил пересечения границы с Россией вступило в силу 1 марта 2020 года; при этом российская сторона не выдвигала таких требований и пропускает украинцев и по внутреннему паспорту.

При этом Россия продолжает упрощать процедуру предоставления гражданства украинцам, в частности, отменив обязательную сдачу экзамена на знание русского языка.