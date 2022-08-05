Выезд мужчин за пределы Украины: окончательное решение принимают пограничники

Как отметили в ведомстве, разрешен выезд мужчин, которые сняты с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета.

В то же время, запись о снятии с учета не позволяет выезжать за границу. "Мужчины, которые имеют документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с воинского учета" - данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья, а поэтому рекомендуем обратиться к ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Кроме того, ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу, отметили в Госпогранслужбе.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", - говорится в сообщении.