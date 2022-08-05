Виїзд чоловіків за межі України: остаточне рішення ухвалюють прикордонники

Як зазначили у відомстві, дозволено виїзд чоловіків, які зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

Водночас, запис про зняття з обліку не дозволяє виїжджати за кордон. "Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом "знятий з військового обліку" - дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП",- йдеться в повідомленні.

Крім того, обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон, зазначили в Держприкордонслужбі.

"Остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів", - йдеться в повідомленні.