Виїзд чоловіків за межі України: остаточне рішення ухвалюють прикордонники

Остаточне рішення щодо виїзду знятих з військового обліку чоловіків ухвалюватимуть прикордонники на підставі документів. Мають право перетинати кордон непридатні до служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як зазначили у відомстві, дозволено виїзд чоловіків, які зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.
Водночас, запис про зняття з обліку не дозволяє виїжджати за кордон. "Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом "знятий з військового обліку" - дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП",- йдеться в повідомленні.
Крім того, обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон, зазначили в Держприкордонслужбі.
"Остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Білій Церкві правоохоронці викрили схему виготовлення довідок про непридатність до військової служби. За допомогою довідок військовозобов'язані могли перетнути державний кордон України.