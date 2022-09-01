Выезд мужчин за границу под залог отложили. Он должен был заработать 1 сентября

Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог решили отложить, хотя заработать это должно было 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Данила Гетманцева .

С 1 сентября в Украине планировалось разрешить военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.

Воспользоваться такой услугой должны были бы ФОПы и юридические лица частной формы собственности.

Однако по словам нардепа Гетманцева, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления.