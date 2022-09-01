Виїзд чоловіків за кордон під заставу відклали. Він мав запрацювати 1 вересня

Виїзд військовозобов'язаним українцям з України під заставу вирішили відкласти, хоча запрацювати це мало 1 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Данила Гетманцева.
З 1 вересня в Україні планувалось дозволити військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.
Скористатися такою послугою мали б ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.
Проте за словами нардепа Гетманцева, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відклав підписання постанови.
Нагадаємо, що раніше чоловікам планували дозволити виїжджати за кордон під заставу.
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