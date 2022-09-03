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Выезд ФОПов за границу: Минэкономики до сих пор не предоставило постановление премьеру

Фото: выезд ФОПов за границу пока не разрешили (acebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ростислав Шаправский, Дмитрий Левицкий

Разрешение на выезд ФОПов за границу во время военного положения не начало действовать 1 сентября, как это было анонсировано Министерством экономики. Премьеру Денису Шмыгалю еще не поступило соответствующее постановление.

Об этом сообщила пресс-служба правительства на запрос РБК-Украина.

Как отметили в правительстве, Шмыгаль еще 27 августа поручил Министерству экономики при участии других органов проработать вопрос механизма пропуска через государственную границу военнообязанных и резервистов, которые являются ФОПом или сотрудниками частных компаний.

Министерство экономики предложило постановление о введении экспериментального проекта "єВідрядження", но оно его вернули в министерство.

"Сейчас проект постановления находится в Министерстве экономики и на подпись премьер-министра Украины не поступал", - заявили в пресс-службе Кабмина.

Что предлагали в Минэкономики

В середине августа министр экономики Юлия Свириденко анонсировала введение услуги "єВідрядження", которая позволяла бы ФОПам выезжать за рубеж по работе. Предприниматели должны были получить возможность ездить в командировки на 7 дней, но при условии внесения залога.

Предложенный Министерством экономики механизм выезда выглядел так: ФОП, который соответствует определенным критериям, вносит на счет в Ощадбанке залог в размере 200 тысяч гривен, который в случае нарушения правил выезда перечислялся бы на нужды Министерства обороны.

Отметим, что анонсированное Свириденко условие о залоге в 200 тысяч гривен вызвало неоднозначную реакцию в обществе, в частности критику по поводу дискриминации по имущественному признаку.

Напомним, больше о том, как должен был работать механизм "єВідрядження" вы можете прочитать на РБК-Украина.

Также РБК-Украина рассказывало, что президент Владимир Зеленский ответил, когда снимут запрет на выезд мужчин из Украины.

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Кабинет Министров УкраиныМинистерство экономикиЮлия Свириденковыезд за границу