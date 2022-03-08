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Виїхати з Сум можна буде тільки до 19:30, - голова ОДА

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Суми, Вівторок 08 березня 2022 16:39
Виїхати з Сум можна буде тільки до 19:30, - голова ОДА Фото: Дмитро Живицький (everyday.sumy)
Автор: Світлана Мащенко

З Сум триває евакуація людей персональним транспортом. Виїхати з міста можна буде до 19:30, щоб до 21:00 автомобілі змогли виїхати з області.

Про це розповів Дмитро Живицький, голова ОДА.

"Організована колона виїхала в напрямку міста Ромни... Їдуть приватні автомобілі, вони їдуть в напрямі Червоного Хреста... Запам'ятайте, кінцевий час виїзду з міста Суми 19:30", - заявив він.

Після 19:30 блокпост на Роменській буде закриватися і виїхати з Сум буде неможливо.

Режим тиші погоджено до 21:00.

"Щоб забезпечити безпеку, щоб люди могли виїхати з області до 21-ї години, виїзд з міста Суми максимум це 19:30", - додав Живицький.

Про те, що відбувається в Сумах прямо зараз, можна стежити в нашому онлайн.

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