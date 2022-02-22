Как выехать из оккупации в ОРДЛО на подконтрольную территорию: алгоритм действий

На фоне обострения на Донбассе украинские власти приглашают граждан с оккупированных районов на подконтрольную Украине территорию. И приводит алгоритм действий для жителей ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минреинтеграции.
Сообщается, что на днях вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украины есть план гуманитарного реагирования на обострение на Донбассе.
"Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем необходимым - жильем, едой, медикаментами, всем, что нужно, людей, которые примут решение покинуть территорию ОРДЛО", - отметила она.
Министерство предлагает жителям ОРДЛО самостоятельно выезжать через КПВВ или пункты пропуска на украинско-российской границе. Отметим, на сегодня из всех КПВВ на Донбассе регулярно работает только пеший переход в Станице Луганской.
Находясь на оккупированной территории или по прибытии, можно обратиться за помощью на "горячие" телефонные линии. При этом следует звонить на номер той области, в которой вы находитесь:
В телефонном режиме нужно сообщить свое местонахождение (КПВВ, населенный пункт, другие ориентиры, или данные геолокации) и конкретизировать, в какой помощи нуждаетесь.
Операторы проинструктируют, как действовать, куда двигаться, если речь идет о самостоятельном прибытии к месту временного предоставления жилья, пункту питания или оказания медицинской помощи.
На сегодня идет процесс наработки решения практических проблем, возникающих в процессе перемещения жителей ОРДЛО.
Также граждане Украины с оккупированных территорий могут обратиться за помощью к гуманитарным организациям:
Напомним, ранее в Кабинете министров пообещали создать все условия для желающих выехать из ОРДЛО.