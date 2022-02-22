Як виїхати з окупації в ОРДЛО на підконтрольну територію: алгоритм дій

Повідомляється, що днями віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна має план гуманітарного реагування на загострення на Донбасі.

"Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним - житлом, їжею, медикаментами, всім, що потрібно, людей, які приймуть рішення залишити територію ОРДЛО", - зазначила вона.

Як потрапити на підконтрольну територію

Міністерство пропонує жителям ОРДЛО самостійно виїжджати через КПВВ або пункти пропуску на українсько-російському кордоні. Зазначимо, на сьогодні з усіх КПВВ на Донбасі регулярно працює тільки піший перехід у Станиці Луганській.

Дзвінок на "гарячу лінію"

Перебуваючи на окупованій території або після прибуття, можна звернутися за допомогою на "гарячі" телефонні лінії. При цьому слід дзвонити на номер тієї області, в якій ви знаходитеся:

Луганська область - 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00

Донецька область - 062-645-82-82, 050-347-90-70

Харківська область - 057-700-30-90

Що можна дізнатися на "гарячій лінії"

У телефонному режимі треба повідомити своє місцезнаходження (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) і конкретизувати, якої допомоги потребуєте.

Оператори проінструктують, як діяти, куди рухатися, якщо мова йде про самостійне прибуття до місця тимчасового надання житла, пункту харчування або надання медичної допомоги.

На сьогодні йде процес напрацювання вирішення практичних проблем, що виникають в процесі переміщення жителів ОРДЛО.

Допомога від неурядових організацій

Також громадяни України з окупованих територій можуть звернутися за допомогою до гуманітарних організацій: