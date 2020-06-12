Выдворение Саакашвили в Польшу: двум пограничникам грозит до 8 лет тюрьмы

Фото: Саакашвили в окружении сторонников по возвращению в Украину в 2019 году (РБК-Украина)

Также проводится расследование касательно других высокопоставленных чиновников

Двух работников Госпогранслужбы обвиняют в незаконном задержании Михаила Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу в 2018 году. Пограничникам вменяют превышение служебных полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование уже завершилось, его проводили следователи ГБР.

"По данным следствия, бывшие чиновники причастны к организации и осуществления в 2018 году незаконного задержания М. Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша", - говорится в сообщении.

Пограничников подозревают в превышения власти или служебных полномочий (ч.2 ст.365 УК Украины). Санкция статьи подразумевает лишение свободы от 3 до 8 лет.

"Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается", - отметили в ОГП.

Напомним, летом 2017 года экс-президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. На тот момент бывший глава Грузии находился в Польше. Несмотря на угрозу быть экстрадированным в родную страну и запрет на посещение Украины, Саакашвили "прорвался" через украинскую границу в окружении нескольких десятков активистов и действующих нардепов. В МВД тогда сообщили, что во время прорыва пострадали 11 бойцов Нацполиции и 5 работников Госпогранслужбы.

12 февраля 2018 года правоохранители задержали Саакашвили в одном из ресторанов в центре Киева и повторно выдворили из Украины в Польшу.

Отметим, Верховный суд Украины признал высылку Саакашвили законной.

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Автор: Роман Калиниченко