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Выделенные Радой 2 млрд гривен пойдут на объявленные Зеленским кредиты

Новости » Политика     14.01.2020 - 14:59
Выделенные Радой 2 млрд гривен пойдут на объявленные Зеленским кредиты
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Программа кредитов для поддержки бизнеса стартует 1 февраля

Выделенные Верховной радой Украины 2 млрд гривен для поддержки бизнеса пойдут на объявленную президентом Владимиром Зеленским программу кредитов. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, сегодняшнее голосование позволит с 1 февраля 2020 года стартовать программе кредитов под 5-7-9% для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 000 легальных рабочих мест только в первый год действия программы. Но главное - программа позволит украинцам воплотить свою бизнес-мечту здесь, в Украине, и не искать лучшей доли за рубежом", - отметил Гончарук.

Напомним, в начале декабря Зеленский объявил о запуске программы для возвращения мигрантов и заробитчан. Кредиты размером до 1,5 млн гривен будут выдавать на пять лет под 5% годовых, если планируется выручка в 25 млн гривен и создаются минимум два рабочих места.

Программа кредитов "Возвращайся и оставайся" будет работать на базе Немецко-украинского фонда.

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