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Виділені Радою 2 млрд гривень підуть на оголошені Зеленським кредити

Новини » Політика     14.01.2020 - 14:59
Виділені Радою 2 млрд гривень підуть на оголошені Зеленським кредити
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Програма кредитів для підтримки бізнесу стартує 1 лютого

Виділені Верховною радою України 2 млрд гривень для підтримки бізнесу підуть на оголошену президентом Володимиром Зеленським програму кредитів. Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, сьогоднішнє голосування дозволить з 1 лютого 2020 року стартувати програмі кредитів під 5-7-9% для підтримки малого та середнього бізнесу.

"Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 000 легальних робочих місць тільки в перший рік дії програми. Але головне - програма дозволить українцям втілити свою бізнес-мрію тут, в Україні, і не шукати кращої долі за кордоном", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, на початку грудня Зеленський оголосив про запуск програми для повернення мігрантів та заробітчан. Кредити розміром до 1,5 млн гривень будуть видавати на п'ять років під 5% річних, якщо планується виручка в 25 млн гривень і створюються мінімум два робочих місця.

Програма кредитів "Повертайся і залишайся" буде працювати на базі Німецько-українського фонду.

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