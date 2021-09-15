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Выделенные на образование средства стоит направить на сохранение рабочих мест для преподавателей, - "Удар"

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Киев, Среда 15 сентября 2021 17:55
Выделенные на образование средства стоит направить на сохранение рабочих мест для преподавателей, - "Удар" Фото: в "УДАРе Виталия Кличко" рассказали, куда стоит направить выделенные на образование средства (klichko.org)
Автор: Наталия Гурковская

Деньги, предусмотренные в государственном бюджете на образование, необходимо направить на развитие существующих высших учебных заведений и сохранение рабочих мест для преподавателей. "УДАР Виталия Кличко" считает расточительством начало новых образовательных проектов, если при этом сокращается финансирование университетов и зарплаты учителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт партии.

Накануне учебного года МОН сократило финансирование высших учебных заведений в разных городах. Начались увольнения или переводы на полставки преподавателей и сотрудников вузов. В частности, в 10 одесских вузах расходы на зарплаты сотрудников и оплату коммунальных услуг внезапно уменьшились более чем на 104 млн грн. В Харькове под сокращение попали преподаватели национального университета имени Василия Каразина, потому что на зарплаты в бюджете не хватает 200 млн грн.

В то же время на создание президентского «Университета будущего» в этом году предусмотрено, по меньшей мере, 7,2 млрд бюджетных гривен. То есть вместо того, чтобы внедрять комплексные изменения в существующих учреждениях и в системе образования в целом, власть пытается подменить их ярким пиаром.

"УДАР Виталия Кличко" считает, что средства нужно тратить, прежде всего, на повышение качества образования, создание достойных условий для работы профессиональных преподавателей и поддержку студентов.

Как сообщалось, "УДАР Виталия Кличко" требует исключить из законопроекта №5600 все положения, которые усиливают налоговое давление на малый и средний бизнес и предоставляют дополнительные полномочия налоговым органам.

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