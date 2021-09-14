Выдавал справки о COVID, не проводя анализов: в Днепропетровской области судили врача

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области оштрафовал семейного врача, который выдавал справки об отсутствии ангитену коронавируса, не проводя анализа. Врач заплатит 34 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда .

Согласно материалам суда, 21 мая врач дал указание медсестре заполнить бланки справок для шести пациентов о том, что антиген SARS-CoV2 не обнаружен. При этом никакие тесты и отбор биоматериала не проводили.

Справки врач подписал и заверил своей печатью. За это получил взятку в размере 2 тысяч гривен.

Инцидент произошел в городе Павлоград в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Решением суда на врача наложили штраф 34 тысяч гривен, а также запретили один год выдавать справки, касающиеся наличия или отсутствия коронавируса.