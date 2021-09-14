ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выдавал справки о COVID, не проводя анализов: в Днепропетровской области судили врача

Новина українською →
Вторник 14 сентября 2021 08:44
Выдавал справки о COVID, не проводя анализов: в Днепропетровской области судили врача Фото: в Днепропетровской области судили врача (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области оштрафовал семейного врача, который выдавал справки об отсутствии ангитену коронавируса, не проводя анализа. Врач заплатит 34 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.

Согласно материалам суда, 21 мая врач дал указание медсестре заполнить бланки справок для шести пациентов о том, что антиген SARS-CoV2 не обнаружен. При этом никакие тесты и отбор биоматериала не проводили.

Справки врач подписал и заверил своей печатью. За это получил взятку в размере 2 тысяч гривен.

Инцидент произошел в городе Павлоград в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Решением суда на врача наложили штраф 34 тысяч гривен, а также запретили один год выдавать справки, касающиеся наличия или отсутствия коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Коронавирус
NEWS
В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека
В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека
DAILY
Как потратить миллиарды. Что в Украине будут делать с кредитами от МВФ и Евросоюза
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как потратить миллиарды. Что в Украине будут делать с кредитами от МВФ и Евросоюза