Видавав довідки про COVID, не проводячи аналізів: в Дніпропетровській області судили лікаря
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області оштрафував сімейного лікаря, який видавав довідки щодо відсутності ангитену коронавірусу, не проводячи аналізу. Лікар заплатить 34 тисячі гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду.
Згідно з матеріалів суду, 21 травня лікар дав вказівку медсестрі заповнити бланки довідок для шести пацієнтів про невиявлений антиген SARS-CoV2. При цьому жодні тести та відбір біоматеріалу не проводили.
Довідки лікар підписав та завірив своєю печаткою. За це отримав хабар у розмірі 2 тисячі гривень.
Інцидент стався у місті Павлоград у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.
Рішенням суду на лікаря наклали штраф 34 тисячі гривень, а також заборонили один рік видавати довідки, що стосуються наявності чи відсутності коронавірусу.