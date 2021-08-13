ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Видали ордер на арешт: сина Каддафі підозрюють у зв'язку з вагнерівцями

Новость на русском →
Лівія , П'ятниця 13 серпня 2021 17:02
Видали ордер на арешт: сина Каддафі підозрюють у зв'язку з вагнерівцями Фото: сина Каддафі планують заарештувавти через підозру у зв'язках з вегнерівцями (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Лівії планують заарештувати Саїфа аль-Іслама Каддафі - сина покійного лідера країни. Чоловіка підозрюють у зв’язку з російськими найманцями "вагнерівцями".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відповідно до розслідування Всесвітньої служби BBC, Саїф Каддафі мав зв’язок з "вагнерівцями" й військовими злочинами, які були скоєні на території Лівії.

Вперше найманців зустріли у країні ще у 2019 році, коли вони стали на сторону повстанського генерала Халіфа Хафтара під час нападу на уряд у Триполі. Конфлікт було вирішено в жовтні минулого року.

Відомо, що ордер на арешт сина лідера Лівії було видано ще 5 серпня, однак його оприлюднили лише після того, як BBC передало в ефір своє розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливия Задержание
NEWS
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень