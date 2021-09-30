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Выдача первого паспорта для детей с ВОТ: в Украине планируют упростить процедуру

Автор: Мария Кучерявец

В Украине работают над процедурой получения украинского паспорта для детей, которые находятся на временно оккупированных территориях. В частности, планируется упростить порядок выдачи документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вицепремьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

"Кейс Ксении Фроловой - это девушка из Севастополя, которая не могла получить украинский паспорт - подтолкнул нас к идее кардинального упрощения процедуры получения первого паспорта для детей с ВОТ. Мы сейчас над этим работаем", - рассказал Резников.

Он также добавил, что один из элементов реинтеграции молодежи - это образовательные программы и напомнил, что в прошлом году было отменено ВНО и расширено перечень учреждений высшего образования, куда могут поступать дети из ВОТ.

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