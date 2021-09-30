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Видача першого паспорта для дітей з ТОТ: в Україні планують спростити процедуру

Автор: Марія Кучерявець

В Україні працюють над процедурою отримання українського паспорта для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, планується спростити порядок видачі документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем‘єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

"Кейс Ксенії Фролової - це дівчина з Севастополя, яка не могла отримати український паспорт - підштовхнув нас до ідеї кардинального спрощення процедури отримання першого паспорту для дітей з ТОТ. Ми зараз над цим працюємо", - розповів Резніков.

Він також додав, що один з елементів реінтеграції молоді - це освітні програми та нагадав, що минулого року було скасовано ЗНО і розширено перелік закладів вищої освіти, куди можуть вступати діти з ТОТ.

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