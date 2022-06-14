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Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Новина українською →
Украина, Вторник 14 июня 2022 11:42
Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот Фото: гривневые банкноты (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины существенно усилил защиту нового поколения банкнот гривны. Ее подлинность можно проверить, не выходя из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

На примере банкноты 1000 гривен в Нацбанке рассказали, как быстро проверить ее подлинность.

Шаг 1. Проверить банкноту на ощупь

Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также имеющий рельефность изображений с лицевой стороны.

Для примера приведены увеличенные изображения:

  • надписи и изображения;
  • элемент для людей с ослабленным зрением;
  • фрагмент портрета.

Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Шаг 2. Посмотрите на банкноту против света

Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Проверьте водяные знаки. При рассмотрении банкноты против света возникает портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.
Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот
Проверьте сквозной элемент (совмещенное изображение). При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и оползней.

Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Шаг 3. Измените угол наклона банкноты

Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Проверьте элементы защиты с кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты.

Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные изменения и цветовые переходы.

Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Напомним, по данным Национального банка, полномасштабное вторжение России в Украину никак не повлияло на рост фальшивых гривневых банкнот. Количество фальшивок существенно не изменилось.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в случае если вы столкнулись с изношенными или поврежденными банкнотами и монетами, не нужно списывать их со счетов, поскольку вы можете обменять их в любом банке страны.

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Национальный банк Украины фальшивые деньги
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