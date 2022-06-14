Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот
Национальный банк Украины существенно усилил защиту нового поколения банкнот гривны. Ее подлинность можно проверить, не выходя из дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
На примере банкноты 1000 гривен в Нацбанке рассказали, как быстро проверить ее подлинность.
Шаг 1. Проверить банкноту на ощупь
Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также имеющий рельефность изображений с лицевой стороны.
Для примера приведены увеличенные изображения:
- надписи и изображения;
- элемент для людей с ослабленным зрением;
- фрагмент портрета.
Шаг 2. Посмотрите на банкноту против света
Проверьте водяные знаки. При рассмотрении банкноты против света возникает портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.
Проверьте сквозной элемент (совмещенное изображение). При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и оползней.
Шаг 3. Измените угол наклона банкноты
Проверьте элементы защиты с кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты.
При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные изменения и цветовые переходы.
Напомним, по данным Национального банка, полномасштабное вторжение России в Украину никак не повлияло на рост фальшивых гривневых банкнот. Количество фальшивок существенно не изменилось.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что в случае если вы столкнулись с изношенными или поврежденными банкнотами и монетами, не нужно списывать их со счетов, поскольку вы можете обменять их в любом банке страны.