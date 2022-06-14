Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Национальный банк Украины существенно усилил защиту нового поколения банкнот гривны. Ее подлинность можно проверить, не выходя из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

На примере банкноты 1000 гривен в Нацбанке рассказали, как быстро проверить ее подлинность. Шаг 1. Проверить банкноту на ощупь Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также имеющий рельефность изображений с лицевой стороны. Для примера приведены увеличенные изображения: надписи и изображения;

элемент для людей с ослабленным зрением;

фрагмент портрета. Шаг 2. Посмотрите на банкноту против света Проверьте водяные знаки. При рассмотрении банкноты против света возникает портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.



Проверьте сквозной элемент (совмещенное изображение). При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и оползней. Шаг 3. Измените угол наклона банкноты Проверьте элементы защиты с кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные изменения и цветовые переходы.