Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот
Національний банк України суттєво посилив захист нового покоління банкнот гривні. Її справжність можна перевірити, не виходячи з дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
На прикладі банкноти 1000 гривень у Нацбанку розповіли, як швидко перевірити її справжність.
Крок 1. Перевірити банкноту на дотик
Ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також має рельєфність зображень з лицьового боку.
Для прикладу наведені збільшені зображення:
- написи і зображення;
- елемент для людей з ослабленим зором;
- фрагмент портрета.
Крок 2. Подивіться на банкноту проти світла
Перевірте водяні знаки. При розгляді банкноти проти світла виникає портрет історичного діяча і цифрового позначення номіналу.
Перевірте наскрізний елемент (поєднане зображення). При розгляді проти світла всі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюють один одного. Цифрове позначення повинно бути без розривів і зсувів.
Крок 3. Змініть кут нахилу банкноти
Перевірте елементи захисту з кінетичним ефектом. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.
При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект – поступові зміни і колірні переходи.
Нагадаємо, за даними Національного банку, повномасштабне вторгнення Росії в Україну ніяк не вплинуло на зростання фальшивих гривневих банкнот. Кількість фальшивок істотно не змінилося.
Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у разі якщо ви зіткнулися зі зношеними або пошкодженими банкнотами і монетами, не потрібно списувати їх з рахунків, оскільки ви можете обміняти їх в будь-якому банку країни.