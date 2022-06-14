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Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 11:42
Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот Фото: гривневі банкноти (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України суттєво посилив захист нового покоління банкнот гривні. Її справжність можна перевірити, не виходячи з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

На прикладі банкноти 1000 гривень у Нацбанку розповіли, як швидко перевірити її справжність.

Крок 1. Перевірити банкноту на дотик

Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

Ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також має рельєфність зображень з лицьового боку.

Для прикладу наведені збільшені зображення:

  • написи і зображення;
  • елемент для людей з ослабленим зором;
  • фрагмент портрета.

Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

Крок 2. Подивіться на банкноту проти світла

Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

Перевірте водяні знаки. При розгляді банкноти проти світла виникає портрет історичного діяча і цифрового позначення номіналу.
Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот
Перевірте наскрізний елемент (поєднане зображення). При розгляді проти світла всі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюють один одного. Цифрове позначення повинно бути без розривів і зсувів.

Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

Крок 3. Змініть кут нахилу банкноти

Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

Перевірте елементи захисту з кінетичним ефектом. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект – поступові зміни і колірні переходи.

Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

Нагадаємо, за даними Національного банку, повномасштабне вторгнення Росії в Україну ніяк не вплинуло на зростання фальшивих гривневих банкнот. Кількість фальшивок істотно не змінилося.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у разі якщо ви зіткнулися зі зношеними або пошкодженими банкнотами і монетами, не потрібно списувати їх з рахунків, оскільки ви можете обміняти їх в будь-якому банку країни.

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Національний банк України фальшивые деньги
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