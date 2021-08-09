"Красный код для человечества": в ООН отреагировали на отчет об изменении климата

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CNN .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отчет "красным кодом для человечества" и отметил, что порог в 1,5 градуса "опасно близок".

"Единственный способ предотвратить превышение этого порога - это срочно активизировать наши усилия и идти по самому амбициозному пути", - сказал Гутерриш.

Ранее ученые заявили, Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее.

Эксперты говорят, что по любому сценарию планета в среднем нагреется на 1,5 градуса к 2040 году. Если же выбросы углерода не сократятся в течение ближайших лет, порог в 1,5 градуса перейдет раньше.