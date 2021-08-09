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"Красный код для человечества": в ООН отреагировали на отчет об изменении климата

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Женева, Понедельник 09 августа 2021 15:21
"Красный код для человечества": в ООН отреагировали на отчет об изменении климата Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала отчет об изменении климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отчет "красным кодом для человечества" и отметил, что порог в 1,5 градуса "опасно близок".

"Единственный способ предотвратить превышение этого порога - это срочно активизировать наши усилия и идти по самому амбициозному пути", - сказал Гутерриш.

Ранее ученые заявили, Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее.

Эксперты говорят, что по любому сценарию планета в среднем нагреется на 1,5 градуса к 2040 году. Если же выбросы углерода не сократятся в течение ближайших лет, порог в 1,5 градуса перейдет раньше.

Напомним, ученые заявили, что долгосрочные последствия потепления неизбежны.

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ООН Глобальное потепление
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