Выброса радиации на Запорожской АЭС не последовало, — гендиректор МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что системы безопасности Запорожской АЭС не пострадали. Сейчас станция находится под контролем российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в ходе пресс-конференции сообщил, что системы безопасности Запорожской АЭС не затронуты. Также выброса радиации не последовало, все системы мониторинга также работают исправно. По его словам, на сегодняшний день Запорожская АЭС находится под контролем российских войск.
Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.
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