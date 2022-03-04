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Викиду радіації на Запорізькій АЕС не послідувало, — гендиректор МАГАТЕ

Автор: Константин Широкун

Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що Системи безпеки Запорізької АЕС не постраждали. Зараз станція знаходиться під контролем російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в ході прес-конференції повідомив, що Системи безпеки Запорізької АЕС не порушені. Також викиду радіації не послідувало, всі системи моніторингу також працюють справно. За його словами, на сьогодні Запорізька АЕС знаходиться під контролем російських військ.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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