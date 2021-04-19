Как выбрать цвет межкомнатных дверей

Хотите узнать несколько экспертных советов от ТРИО ДВЕРИ по подбору цвета для межкомнатных дверей? Чтобы двери стали не только достойным дополнением, но и эксклюзивным акцентом интерьера, обязательно обратите внимание на несколько следующих факторов.

Цвет дверей: подбор к цветовой гамме стен и пола

Цвет выбираемых дверей обычно универсально подбирают под стиль оформления жилья: уютная классика, изящный прованс, агрессивный модерн или рациональный хай-тек. Универсальные крашенные в пастельные тона двери, или контрастирующие с цветом стен темные двери с определенной отделкой могут сливаться с фоном или акцентно выделяться в интерьере.

Мебель, оформление интерьера и цвет дверей

Современные шпонированные двери с интересным рисунком экзотических пород дерева могут сочетаться по гамме оттенков с отделкой мебели в гостиной или спальне.

Порадует глаз и также будет выглядеть престижно широкая цветовая палитра, применяемая при изготовлении крашеных дверей, что открывает широкие возможности дизайнерских комбинаций в интерьере.

Пространственное решение и размеры дверей

Советуем учесть, что светлые тона способствуют зрительно увеличить пространство комнаты, а темные, наоборот — делают комнату более компактной и уютной. Важно найти нужные пропорции.

Стеклянные перегородки или раздвижные двери с зеркальными или витражными вставками открывают и объединяют пространства кухни и прихожей, столовой и гостиной. Они украсят и расширят небольшие квартиры.

Для больших помещений, длинных или высоких комнат можно подобрать различные контрастные варианты отделки стен и дверей для приятного визуального восприятия.

Двери и пол - гармония или контраст

Эксперты ТРИО ДВЕРИ советуют подбирать межкомнатные двери и покрытия пола в единой цветовой гамме.

Светлые полы и мебель в скандинавском стиле прекрасно дополняются схожими по цвету дверями, делая помещения воздушными и хорошо освещенными.

В большие комнаты с темными полами и светлыми стенами подойдут контрастные по цвету темные двери и плинтусы схожего оттенка. В этом случае в комнате будут отлично выглядеть яркие акценты интерьера в оттенках мебели, текстиля, ковров или картин.

Деревянные межкомнатные двери под заказ станут эксклюзивным и гармоничным дополнением к паркету из ценных пород дерева в престижном особняке с классической обстановкой.

Цвет дверей — традиции и инновации

Для современных интерьеров часто выбирают лаконичные дверные полотна с окраской в пастельные или светлые тона или недорогие, но со свежим контрастным цветовым оформлением двери, идеальные для детских комнат, модерновых гостиных или современного молодежного жилья.

Традиционно востребованы двери из массива дуба, ольхи, ясеня или других пород, с уникальной отделкой, подчеркивающие престижность и статусность помещения.

Современные сборные конструкции дверей с шпонированным или ламинированным покрытием, окрашенные или из массива дерева, с интересными стеклянными, металлическими или деревянными вставками, с уникальной фрезеровкой, предлагаемые ТРИОДВЕРИ, отличаются инновационными дизайнерскими решениями, добавляющими любым интерьерам эксклюзивности.

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