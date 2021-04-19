Як вибрати колір міжкімнатних дверей

Хочете дізнатися кілька експертних рад від ТРІО ДВЕРІ щодо підбору кольору для міжкімнатних дверей? Щоб двері стали не тільки гідним доповненням, а й ексклюзивним акцентом інтер'єру, обов'язково зверніть увагу на кілька факторів.

Колір дверей: підбір до кольорової гами стін і підлоги

Колір обираних дверей зазвичай універсально підходить під стиль оформлення житла: затишна класика, витончений прованс, агресивний модерн або раціональний хай-тек. Універсальні фарбовані в пастельні тони двері чи темні двері, які контрастують з кольором стін, залежно від облицювання можуть зливатися з фоном або акцентно виділятися в інтер'єрі.

Меблі, оформлення інтер'єру та колір дверей

Сучасні шпоновані двері з цікавим малюнком текстури екзотичних порід дерева можуть поєднуватися відтінками з облицюванням меблів у вітальні або спальні.

Потішить око і буде виглядати стильно широка палітра кольорів, застосована при виготовленні фарбованих дверей, що відкриває невичерпні ресурси для дизайнерських комбінацій в інтер'єрі.

Просторове рішення та розміри дверей

Радимо врахувати, що світлі тони сприяють візуальному збільшенню простору кімнати, а темні, навпаки роблять кімнату більш компактною та затишною. Важливо знайти потрібні пропорції.

Скляні перегородки або розсувні двері з дзеркальними або вітражними вставками відчиняють і об'єднують простори кухні та передпокою, їдальні та спальні. Вони прикрасять і зроблять просторнішими невеликі за площею квартири.

Для великих приміщень, довгих або високих кімнат можна підібрати різні контрастні варіанти обробки стін і дверей для неповторного візуального сприйняття.

Двері і підлога - гармонія або контраст

Експерти ТРІО ДВЕРІ радять підбирати міжкімнатні двері і покриття підлоги в єдиній кольоровій гамі.

Світлу підлогу та меблі в скандинавському стилі прекрасно доповнюють схожі за кольором двері, роблячи приміщення просторішим і добре освітленими.

У великі кімнати з темною підлогою і світлими стінами підійдуть контрастні за кольором темні двері та плінтуси схожого відтінку. У цьому випадку в кімнаті будуть відмінно виглядати яскраві акценти інтер'єру, а саме: відтінки меблів, текстилю, килимів або картин.

Дерев'яні міжкімнатні двері під замовлення стануть ексклюзивним і гармонійним доповненням до паркету, виготовленого з цінних порід дерева в будинку з класичним інтер’єром.

Колір дверей - традиції та інновації

Для сучасних інтер'єрів часто вибирають лаконічні дверні полотна в пастельних або світлих тонах, чи недорогі, але зі свіжим контрастним кольоровим оформленням двері, ідеальні для дитячих кімнат, модернових віталень або сучасного молодіжного житла.

Традиційно затребувані двері з масиву дуба, вільхи, ясена або інших порід, з унікальною обробкою, що підкреслюють престижність і статусність приміщення.

Сучасні збірні конструкції дверей з шпонованим або ламінованим покриттям, фарбовані або з масиву дерева, з цікавими скляними, металевими або дерев'яними вставками, з унікальним фрезеруванням, що пропонують ТРІОДВЕРІ, відрізняються інноваційними дизайнерськими рішеннями, які додають будь-якому інтер'єру ексклюзивності.

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