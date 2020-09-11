Как правильно утеплить дом?

Правильно подобранная и инсталлирована система теплоизоляции — это когда в помещении тепло зимой, прохладно летом, без грибка, конденсата, излишней влаги или сухости воздуха. Подробнее, зачем утеплять фасад, как правильно выбирать материалы, на чем ни в коем случае нельзя экономить — далее в материале.

Что дает утепление?

Помимо основных преимуществ (теплосбережения и минимизации сквозняков), теплоизоляция — это еще и дополнительная защита дома от воздействия внешней среды. Некоторые системы утепления способны выдержать силу удара до 60 Дж в одном армирующем слое, что приравнивается к удару града во время урагана или удару футбольного мяча во время детских забав (например, Capatect CARBON). Утепленные фасады значительно увеличивают срок службы всего здания. К тому же использование соответствующей системы позволит уменьшить риски распространения огня фасадом или проникновения языков пламени в дом. Именно поэтому минераловатные пояса (минвата — негорючий материал) и обрамления оконных проемов в многоэтажных домах — обязательное требование пожарной безопасности, когда основной материал для утепления — пенополистирол (пенопласт).

Несомненно, утеплив дом, можно значительно сэкономить на расходах на отопление (до 40%) и кондиционировании дома. Это бонус, который обеспечивается низкой теплопроводностью утеплительных материалов — чем ниже это значение, тем лучше материал удерживает тепло. Например, самые популярные утеплители — пенопласт и минеральная вата — имеют, соответственно, 0,038-0,052 Вт/м.К. и 0,032-0,041 Вт/м.К. Для сравнения, у бетона это значение может достигать отметки 1,510 Вт/м.К. Да, это потому от сидения на нем нас всегда пытались уберечь родители: бетон не сохраняет тепло и холодит. И это лишь один из важных факторов, ведь утепление дома зависит от всей системы. Одной из наиболее качественных и долгостойких систем утепления является Caparol.

Спокойное и комфортное проживание без звука дорог или аварийных сирен, разговоров соседей или шума на площадках — то, чего часто не хватает современным горожанам. Теплоизоляция — это эффективная защита личного пространства от шума улицы. Секрет без секрета: особый состав утеплительных материалов и формирование вспомогательного слоя стены создает дополнительный барьер, пропускающий значительно меньше звуковых волн.

Клеевые растворы, материалы, технология — что самое важное?

Нельзя ожидать отличного результата, если выбрали только отличный утеплитель, а на качественной инсталляции решили сэкономить. И наоборот. Качественная, долговечная теплоизоляция — теплоизоляция с комплексным подходом. Что имеется в виду:

правильное проектирование системы утепления с учетом всех особенностей и специфики объекта;

правильная установка системы утепления, согласно требованиям проекта и производителя;

правильная эксплуатация, согласно рекомендациям поставщика.

Есть ли разница в утеплении разных материалов?

Рассмотрим самые распространенные материалы для стен: газобетон, кирпич и дерево.

При утеплении газобетона или силикатного кирпича необходимо прежде всего правильно подготовить поверхность перед монтажом утеплителя. Почему? Эти стеновые материалы имеют сильное и неравномерное водопоглощение, поэтому не дают достаточно времени клеевой массе набрать прочности, чтобы надежно закрепить утеплитель. Простыми словами — газобетон и силикатный кирпич извлекают воду из клеевой смеси. Поэтому грунтовка таких поверхностей должна быть правильной, тщательной и обязательной. Для таких стен необходимо использовать грунтовки с большим количеством сухого остатка; идеально для этого подходят дисперсионно-силикатные растворы. Это минеральные грунтовки, которые имеют большой сухой остаток (количество активного вещества, которое остается на поверхности после испарения воды) и отлично гидрофобизируют поверхность (делают ее такой, что не поглощает влагу).

При утеплении деревянного дома возникает вопрос паропроницаемости утеплителя. Ведь дерево рассматривается как материал дышащий, поэтому, соответственно, утеплитель должен обладать теми же свойствами. Допускается использование пенополистирола для утепления частных жилых домов. А если речь идет о банях, саунах и подобных помещениях, то лучше использовать минераловатный утеплитель.

Можно ли утеплять объект изнутри?

В целях оптимального использования пространства жилые дома обычно утепляют снаружи. Но утепление фасадов — не единственный способ теплоизоляции помещения. Утеплять объект изнутри можно, а иногда и необходимо. Иногда, это может быть единственным способом термомодернизации исторического здания, чей внешний вид запрещено менять, чтобы не повредить объект исторического наследия. Для утепления изнутри также требуется специальная система. Например, в компании Caparol это система внутренней теплоизоляции Capatect IDS, сертифицирована в Европе.

О чем следует помнить?

Простые рекомендации, которые помогут избежать проблем в процессе и во время эксплуатации утепленных фасадов:

малая толщина утеплителя — не лучший способ сэкономить: будет холодно, влажно и придется платить дважды. Нижнее допустимое значение — 100 мм. Оптимальной является толщина 120-140 мм, а девелоперы премиальных комплексов могут предложить и все 150.

Чтобы на фасаде не создавались трещины, монтаж утеплительных плит в шахматном порядке обязателен. Учитывая это, рекомендуется использовать дополнительные армирующие косынки и на внешнюю стену, и на внутреннюю сторону откосов оконных и дверных проемов. Эти места особенно уязвимыми к образованию трещин, что диагонально распространяются фасадом. Выбирая армирующую сетку, стоит обращать внимание на ее внешний вид. Она должна быть изготовлена ​​методом перевивочного плетения, а не склеиванием рядовых волокон.

Чтобы фасад не продувало через анкеры и цвет стен не был запятнан "эффектом гепарда", нужно технически правильно устанавливать дюбель. Необходимо "утопить" его в утеплитель и закрыть специальной заглушкой. Пенопластовые или минераловатные заглушки кардинально снижают теплопотери и повышают эффективность теплоизоляционной системы в целом. Простое замазывание дюбелей клеем не решит вопрос минимизации теплопотерь.

Когда говорят, что любой фасад нужно "подремонтировать" ежегодно/ каждые пять-десять лет, это не совсем правда. Все зависит и от качества системы, и от поставщика материалов: например, фасады, утепленные системами Caparol, сохраняют неизменный вид около 25 и даже 40 лет.

Если система грамотно спроектирована, правильно установлена ​​и соответственно эксплуатируется, все, что может понадобиться со временем, — это перекрашивание. Но это также может быть вопросом вкуса и желанием что-то изменить снаружи.

Выбрать надежную, качественную и долгосрочную систему утепления именно для вашего дома можно в салонах Caparol Center или у официальных дилеров.