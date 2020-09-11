Як правильно утеплити будинок?

Правильно підібрана та інстальована система теплоізоляції — це коли у приміщенні тепло взимку, прохолодно влітку, без грибка, конденсату, зайвої вологи чи сухості повітря. Детальніше, навіщо утеплювати фасад, як правильно обирати матеріали, на чому в жодному разі не можна економити — далі у матеріалі.

Що дає утеплення?

Крім основних переваг (теплозбереження і мінімізація протягів), теплоізоляція — це ще й додатковий захист будинку від впливу зовнішнього середовища. Деякі системи утеплення здатні витримати силу удару до 60 Дж в одному армувальному шарі, що прирівнюється до удару граду під час буревію або футбольного м’яча під час дитячих забав (наприклад Capatect CARBON). Утеплені фасади значно збільшують термін служби усієї будівлі. До того ж використання відповідної системи надасть змогу зменшити ризики поширення вогню фасадом чи проникнення язиків полум’я в дім. Саме тому мінераловатні пояси (мінвата — негорючий матеріал) та обрамлення віконних отворів у багатоповерхових будинках — обов’язкова вимога пожежної безпеки, коли основний матеріал для утеплення — пінополістирол (пінопласт).

Безсумнівно, утепливши будинок, можна значно заощадити на витратах на опалення (до 40%) та кондиціонуванні будинку. Це бонус, який забезпечується низькою теплопровідністю утеплювальних матеріалів — чим нижче це значення, тим краще матеріал утримує тепло. Наприклад, найпопулярніші утеплювачі — пінопласт і мінеральна вата — мають, відповідно, 0,038-0,052 Вт/м.К — 0,032-0,041 Вт/м.К. Для порівняння, у бетону це значення може досягати відмітки 1,510 Вт/м.К. Так, це тому від сидіння на ньому нас завжди намагались вберегти батьки: він не зберігає тепло і холодить. І це лише один із важливих факторів, адже утеплення будинку залежить від усієї системи. Однією з найбільш якісних та довгостійких систем утеплення є Caparol.

Спокійне та комфортне проживання без звуку доріг чи аварійних сирен, розмов сусідів чи галасу на майданчиках — те, чого часто бракує сучасним містянам. Теплоізоляція — це ефективний захист особистого простору від шуму вулиці. Секрет без секрету: особливий склад утеплювальних матеріалів та формування допоміжного шару стіни створює додатковий бар’єр, що пропускає значно менше звукових хвиль.

Клейові розчини, матеріали, технологія — що найважливіше?

Не можна очікувати відмінного результату, якщо обрали тільки відмінний утеплювач, а на якісній інсталяції вирішили зекономити. І навпаки. Якісна, довговічна теплоізоляція — теплоізоляція з комплексним підходом. Що мається на увазі:

правильне проєктування системи утеплення з урахуванням всіх особливостей і специфіки об'єкта;

правильна інсталяція системи утеплення, згідно з вимогами проєкту і виробника;

правильна експлуатація, згідно з рекомендаціями постачальника.

Чи є різниця в утепленні різних матеріалів?

Розглянемо найпоширеніші матеріали для стін: газобетон, цеглу і дерево.

Під час утеплення газобетону чи силікатної цегли необхідно насамперед правильно підготувати поверхню перед монтуванням утеплювача. Чому? Ці стінові матеріали мають сильне та нерівномірне водопоглинання, тому не дають достатньо часу клейовій масі набрати міцності, щоб надійно закріпити утеплювач. Простими словами — газобетон і силікатна цегла витягують воду з клейової суміші. Тому ґрунтування таких поверхонь має бути правильним, ретельним і обов'язковим. Для таких стін необхідно використовувати ґрунтівки з великою кількістю сухого залишку; ідеально для цього підходять дисперсійно-силікатні розчини. Це мінеральні ґрунтівки, що мають великий сухий залишок (кількість активної речовини, який залишається на поверхні після випаровування води) і відмінно гідрофобізують поверхню (роблять її такою, що не поглинає вологу).

Під час утеплення дерев’яного будинку постає питання паропроникності утеплювача. Адже дерево розглядається як матеріал, що дихає, тому, відповідно, утеплювач повинен володіти тими самими властивостями. Допускається використання пінополістиролу для утеплення приватних житлових будинків. А якщо йдеться про лазні, сауни й подібні приміщення, то краще використовувати мінераловатний утеплювач.

Чи можна утеплювати об'єкт зсередини?

З міркувань оптимального використання простору, житлові будинки зазвичай утеплюють зовні. Але утеплення фасадів — не єдиний спосіб теплоізоляції приміщення. Утеплювати об’єкт зсередини можна, а іноді й необхідно. Часом, це може бути єдиним способом термомодернізації історичної будівлі, чий зовнішній вигляд заборонено змінювати, аби не пошкодити об’єкт історичної спадщини. Для утеплення зсередини також потрібна спеціальна система. Наприклад, у компанії Caparol це система внутрішньої теплоізоляції Capatect IDS, сертифікована в Європі.

Що варто пам’ятати?

Прості рекомендації, які допоможуть уникнути проблем у процесі та під час експлуатації утеплених фасадів:

мала товщина утеплювача — не найкращий спосіб зекономити: буде холодно, волого і доведеться платити двічі. Найнижче допустиме значення — 100 мм. Оптимальною є товщина 120-140 мм, а девелопери преміальних комплексів можуть запропонувати й всі 150.

Щоб на фасаді не утворювались тріщини, монтування утеплювальних плит у шаховому порядку обов’язкове. З огляду на це рекомендується використовувати додаткові армувальні косинки й на зовнішню стіну, і на внутрішній бік укосів віконних та дверних отворів. Ці місця є особливо вразливими до утворення тріщин, які діагонально поширюються фасадом. Обираючи армувальну сітку, варто звертати увагу на її зовнішній вигляд. Вона має бути виготовлена методом перевивального плетіння, а не склеюванням пересічних волокон.

Щоб фасад не продувало через анкери й колір стіни не був заплямований “ефектом гепарда”, потрібно технічно правильно інсталювати дюбель. Необхідно “втопити” дюбель в утеплювач і закрити його спеціальною заглушкою. Пінопластові або мінераловатні заглушки кардинально знижують тепловтрати й підвищують ефективність теплоізоляційної системи загалом. Просте замазування дюбелів клеєм не розв’яже питання мінімізації тепловтрат.

Коли кажуть, що будь-який фасад потрібно “підлатувати” щороку/щоп’ять/щодесять років, це не зовсім правда. Все залежить і від якості системи, і від постачальника матеріалів: наприклад, фасади, утеплені системами Caparol, зберігають незмінний вигляд близько 25 та навіть 40 років.

Якщо система грамотно спроєктована, правильно інстальована та відповідно експлуатується, все, що може знадобитися з часом, — це перефарбування. Але це також може бути питанням смаку і бажанням щось змінити зовні.

Обрати надійну, якісну та довгостійку систему утеплення саме для вашого дому можна в салонах Caparol Center або у офіційних дилерів.