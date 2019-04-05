Как выбрать ручной пылесос в квартиру?

Ручные пылесосы отличаются компактными размерами, но при этом не уступают по эффективности уборки. Это очень полезный домашний прибор для уборки локальных участков. Даже с полноразмерными моделями у него немало преимуществ.

Преимущества использования ручного пылесоса

К положительным сторонам оборудования можно отнести такие:

простота конструкции — в отличие от обычной модели с пылесборником или моющего устройства, ручной прибор не нуждается длительной подготовке;

универсальность использования — подходит для чистки любых поверхностей в доме, мебели, салона автомобиля;

минимум места для хранения;

мобильность (в большинстве устройств используется аккумулятор для работы двигателя);

минимальный вес;

практически бесшумная работа.

Чтобы узнать все преимущества, следует узнать о рабочих характеристиках каждой модели.

На какие особенности техники обратить первоначальное внимание?

Выбор ручного пылесоса аналогичен выбору другой уборочной техники. Внимание нужно обратить на:

Мощность. От этого показателя зависит эффективность уборки и возможность удаления различных загрязнений.

Типы пылесборников. Могут использоваться бумажные или тканевые мешки, а также контейнеры из пластика.

Тип питания. Большинство ручных пылесосов использует собственные аккумуляторы, но есть и электроника, получающая питание от сети. Также можно подключать прибор к прикуривателю автомобиля.

Комплектация. Для уборки и чистки используется несколько разных насадок, позволяющих проводить работы в углах, щелях.

Некоторые модели оборудованы длинными ручками или всасывающими шлангами. Их можно использовать в качестве обычных пылесосов для работы на полу.

Хорошими отзывами пользователей зарекомендовала себя продукция от компаний Rowenta, Electrolux, Dirt Devil, Clatronic. Выбирая продукцию известных брендов, можно быть уверенным в ее эффективности, долговечности, соответствии заявленным техническим характеристикам.