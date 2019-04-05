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Как выбрать ручной пылесос в квартиру?

Новости » Новости компаний    05.04.2019 - 09:00
Как выбрать ручной пылесос в квартиру?

Ручные пылесосы отличаются компактными размерами, но при этом не уступают по эффективности уборки. Это очень полезный домашний прибор для уборки локальных участков. Даже с полноразмерными моделями у него немало преимуществ.

Преимущества использования ручного пылесоса

К положительным сторонам оборудования можно отнести такие:

  • простота конструкции — в отличие от обычной модели с пылесборником или моющего устройства, ручной прибор не нуждается длительной подготовке;
  • универсальность использования — подходит для чистки любых поверхностей в доме, мебели, салона автомобиля;
  • минимум места для хранения;
  • мобильность (в большинстве устройств используется аккумулятор для работы двигателя);
  • минимальный вес;
  • практически бесшумная работа.

Чтобы узнать все преимущества, следует узнать о рабочих характеристиках каждой модели.

На какие особенности техники обратить первоначальное внимание?

Выбор ручного пылесоса аналогичен выбору другой уборочной техники. Внимание нужно обратить на:

  • Мощность. От этого показателя зависит эффективность уборки и возможность удаления различных загрязнений.
  • Типы пылесборников. Могут использоваться бумажные или тканевые мешки, а также контейнеры из пластика.
  • Тип питания. Большинство ручных пылесосов использует собственные аккумуляторы, но есть и электроника, получающая питание от сети. Также можно подключать прибор к прикуривателю автомобиля.
  • Комплектация. Для уборки и чистки используется несколько разных насадок, позволяющих проводить работы в углах, щелях.

Некоторые модели оборудованы длинными ручками или всасывающими шлангами. Их можно использовать в качестве обычных пылесосов для работы на полу.

Хорошими отзывами пользователей зарекомендовала себя продукция от компаний Rowenta, Electrolux, Dirt Devil, Clatronic. Выбирая продукцию известных брендов, можно быть уверенным в ее эффективности, долговечности, соответствии заявленным техническим характеристикам.

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