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Як вибрати ручний пилосос в квартиру?

Новини » Новини компаній    05.04.2019 - 09:00
Як вибрати ручний пилосос в квартиру?

Ручні пилососи відрізняються компактними розмірами, але при цьому не поступаються за ефективністю прибирання. Це дуже корисний домашній прилад для прибирання локальних ділянок. Навіть з повнорозмірними моделями у нього чимало переваг.

Переваги використання ручного пилососа

До позитивних сторін обладнання можна віднести такі:

  • простота конструкції - на відміну від звичайної моделі з пилозбірником або миючого пристрою, ручний прилад не потребує тривалої підготовки;
  • універсальність використання - підходить для чищення будь-яких поверхонь в будинку, меблів, салону автомобіля;
  • мінімум місця для зберігання;
  • мобільність (в більшості пристроїв використовується акумулятор для роботи двигуна);
  • мінімальна вага;
  • практично безшумна робота.

Щоб дізнатися всі переваги, слід дізнатися про робочі характеристики кожної моделі.

На які особливості техніки звернути початкове увагу?

Вибір ручного пилососа аналогічний вибору іншої збиральної техніки. Увага потрібно звернути на:

  • Потужність. Від цього показника залежить ефективність прибирання і можливість видалення різних забруднень.
  • Типи пилозбірників. Можуть використовуватися паперові або тканинні мішки, а також контейнери з пластика.
  • Тип харчування. Більшість ручних пилососів використовує власні акумулятори, але є і електроніка, яка отримує харчування від мережі. Також можна підключати прилад до прикурювача автомобіля.
  • Комплектація. Для прибирання та чистки використовується кілька різних насадок, що дозволяють проводити роботи в кутах, щілинах.

Деякі моделі обладнані довгими ручками або всмоктуючими шлангами. Їх можна використовувати в якості звичайних пилососів для роботи на підлозі.

Хорошими відгуками користувачів зарекомендувала себе продукція від компаній Rowenta, Electrolux, Dirt Devil, Clatronic. Обираючи продукцію відомих брендів, можна бути впевненим в її ефективності, довговічності, відповідно заявленим технічним характеристикам.

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