Как выбрать надежный и эффективный кондиционер в 2021 году?

В огромном ассортименте производителей, предлагающих свою продукцию на рынке климатической техники, нынешнему клиенту порой бывает трудно остановить свой выбор на конкретном бренде бытового кондиционера. И это еще мы не говорим о бесчисленном множестве моделей, меняющихся каждые пол года. В этом вопросе современному киевлянину могут помочь друзья, приобретавшие ранее сплит систему, отзывы клиентов в телеграмм-чатах, рекомендации ремонтной бригады и рекламные объявления. Мы же, в свою очередь, как специалисты компании Орк Сервис, подойдем к этой теме с профессиональной стороны. В этой статье вы узнаете, коротко, какие передовые производители кондиционеров наиболее подходят к понятию цена-качество в Украине, какой бытовой кондиционер и по какой цене будет актуальным именно для вас. Поехали!

Параметры выбора оптимальной модели кондиционера

Обычный или инверторный двигатель; Розничная цена сплит системы; Наличие эффективного зимнего обогрева; Потребление электроэнергии; Надежность оборудования; Уровень шума наружного и внутреннего блоков.

Тип управления кондиционером - что это?

В климатической технике за управление отвечает двигатель, который может быть обычного или инверторного типа.

Инверторные сплит системы - это: 1) экономия электроэнергии, характеризующиеся показателями A++ либо А+++ (потребление 200-600Вт/ч);

2) работа на обогрев от -15 до -30 градусов Цельсия на улице;

3) низкий уровень шума в моделях не бюджетного класса;

4) высокая производительность при необходимости быстрого нагрева или охлаждения.

В свою очередь, кондиционеры с обычным мотором, не обладают преимуществами инверторных моделей и постепенно снимаются с производства лидирующими производителями. Сплит система данного типа работает на постоянных оборотах двигателя, потребляя около 1 кВт⋅ч, работая на обогрев до -5°С, имеет относительно высокий уровень шума и не может быстро охладить/обогреть помещение в случае необходимости.

Какая цена определяет качественный кондиционер

Полный ассортимент продукции и цены на кондиционеры, вы узнаете посетив сайт климатического оборудования в Киеве. Позвоните по указанным телефонам и узнайте свою персональную скидку. Далее рассмотрим из каких параметров формируется стоимость оборудования.

Обычные сплит системы.

Надежный и проверенный охладитель с функцией старт/стоп должен обладать такими характеристиками, как:

Долговечность (срок службы около 10 лет);

Пониженный уровень шума внутреннего блока;

Первичный пластик без запаха, который со временем не становится хрупким;

Совпадение фактической производительности с заявленной производителем;

Потребление электроэнергии до 1кВт/ч (для 9-х моделей).

Лидером рынка, отвечающим этим требованиям соответствуют кондиционеры торговых марок Gree и Coooper&Hunter. Соответственно Gree Bora GWH09AAA-K3NNA2A, а модель Coooper&Hunter Prima Plus CH-S09XN7. Бюджетные модели, например сплит-система AUX ASW-H09A4/FAR1, потребляет больше электроэнергии, имеет приличный уровень шума, а пластик со временем желтеет и становится хрупким.

Инверторные системы.

Стоимость инверторного агрегата определяет наличие таких функций, как:

Эффективный обогрев при температурах от -15°С до -30°С;

Распределения воздушного потока в нужные места (функция умный глаз);

Улучшенная фильтрация воздуха (плазменный фильтр, очистка озоном);

Низкое потребление электроэнергии, А+++;

Высокая производительность в режиме охлаждение/обогрев;

Повышенная надежность и высокое качество пластика.

Пониженный уровень шума внутреннего блока до 19дБ(А)

Обеспечить обогрев при температуре воздуха до -30°С, при этом потребляя от 200 до 500Вт/ч сможет модель Coooper&Hunter Arctic inverter CH-S09FTXLA. Направить воздушный поток непосредственно в место нахождения человека в помещении осуществит техника Mitsubishi Deluxe inverter MZS-FH25VE с датчиком 3D i-see sensor. Очистить помещение от вредных бактерий и грибков, справится сплит система Toshiba Shorai Premium RAS-10J2KVRG. Обогреть помещение до 45м², при этом потребляя 0,7кВт/ч, сможет кондиционер Toshiba серии Suzumi+ RAS-10PKVSG-E. Спать спокойно и не ощущать работу охладителя, вы сможете приобретя охладитель Coooper&Hunter Vip inverter CH-09FTXHV-B.

Со слов специалистов компании Орк Сервис, можно сделать вывод о том, что при приобретении кондиционера в Киеве, не стоит полагаться на низкую цену агрегата. За низкой стоимостью чаще всего прячется низкое качество сборки и несоответствие указанных функций с заявленными производителем. Поэтому в 2021 году по-прежнему стоит доверять проверенным брендам, среди которых такие марки, как: Coooper&Hunter, Gree, Toshiba.