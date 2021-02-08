Як вибрати надійний і ефективний кондиціонер у 2021 році?

У величезному асортименті виробників, що пропонують свою продукцію на ринку кліматичної техніки, нинішньому клієнту часом буває важко зупинити свій вибір на конкретний бренд побутового кондиціонера. І це ще ми не говоримо про незліченну кількість моделей, мінливих кожні пів року. У цьому питанні сучасному киянину можуть допомогти друзі, які купували раніше спліт систему, відгуки клієнтів в телеграм-чатах, рекомендації ремонтної бригади та рекламні оголошення. Ми ж, своєю чергою, як фахівці компанії Орк Сервіс, підійдемо до цієї теми з професійного боку. У цій статті ви дізнаєтеся, коротко, які передові виробники кондиціонерів найбільш підходять до поняття ціна-якість в Україні, який побутовий кондиціонер і за якою ціною буде актуальніше саме для вас. Поїхали!

Параметри вибору оптимальної моделі кондиціонера

Звичайний або побутовий двигун; Роздрібна ціна спліт-системи; Наявність ефективного зимового обігріву; Споживання електроенергії; Надійність обладнання; Рівень шуму зовнішнього і внутрішнього блоків.

Тип управління кондиціонером - що це?

В кліматичній техніці за управління відповідає двигун, який може бути звичайного або інверторного типу.

Інверторні спліт-системи - це: 1) економія електроенергії, що характеризуються показниками A ++ або А +++ (споживання 200-600Вт/год);

2) робота на обігрів від -15 до -30 градусів Цельсія на вулиці;

3) низький рівень шуму в моделях не бюджетного класу;

4) висока продуктивність при необхідності швидкого нагріву або охолодження.

Своєю чергою, кондиціонери зі звичайним мотором, не мають переваг інверторних моделей і поступово знімаються з виробництва провідними виробниками. Спліт система даного типу працює на постійних оборотах двигуна, споживаючи близько 1 кВт/год, працюючи на обігрів до -5 ° С, має відносно високий рівень шуму і не може швидко охолодити/обігріти приміщення в разі потреби.

Яка ціна визначає якісний кондиціонер

Повний асортимент продукції та ціни на кондиціонери, ви дізнаєтеся відвідавши сайт кліматичного обладнання в Києві. Зателефонуйте за вказаними телефонами й дізнайтеся свою персональну знижку. Далі розглянемо з яких параметрів формується вартість обладнання.

Звичайні спліт-системи.

Надійний і перевірений охолоджувач з функцією старт/стоп повинен володіти такими характеристиками, як:

Довговічність (термін служби близько 10 років);

Знижений рівень шуму внутрішнього блоку;

Первинний пластик без запаху, який з часом не стає крихким;

Збіг фактичної продуктивності із заявленою виробником;

Споживання електроенергії до 1кВт/год (для 9-х моделей)

Лідером ринку, що відповідає цим вимогам відповідають кондиціонери торгових марок Gree і Coooper&Hunter. Відповідно Gree Bora GWH09AAA-K3NNA2A, а модель Coooper&Hunter Prima Plus CH-S09XN7. Бюджетні моделі, наприклад спліт-система AUX ASW-H09A4/FAR1, споживає більше електроенергії, має пристойний рівень шуму, а пластик з часом жовтіє і стає крихким.

Інверторні системи.

Вартість інверторного агрегату визначає наявність таких функцій, як:

Ефективний обігрів при температурах від -15 °С до -30 °С;

Розподілу повітряного потоку в потрібні місця (функція розумне око);

Покращена фільтрація повітря (плазмовий фільтр, очищення озоном);

Низьке споживання електроенергії, А +++;

Висока продуктивність в режимі охолодження/обігрів;

Підвищена надійність і висока якість пластика;

Знижений рівень шуму внутрішнього блоку до 19дБ(А).

Забезпечити обігрів при температурі повітря до -30 °С, при цьому споживаючи від 200 до 500Вт/год, зможе модель Coooper &Hunter Arctic inverter CH-S09FTXLA. Направити повітряний потік безпосередньо в місце знаходження людини в приміщенні здійснить техніка Mitsubishi Deluxe inverter MZS-FH25VE з датчиком 3D i-see sensor. Очистити приміщення від шкідливих бактерій і грибків, впорається спліт система Toshiba Shorai Premium RAS-10J2KVRG. Обігріти приміщення до 45 м², при цьому споживаючи 0,7 кВт/год, зможе кондиціонер Toshiba серії Suzumi + RAS-10PKVSG-E. Спати спокійно і не відчувати роботи охолоджувача, ви зможете придбавши охолоджувач Coooper&Hunter Vip inverter CH-09FTXHV-B.

За словами фахівців компанії Орк Сервіс, можна зробити висновок про те, що при придбанні кондиціонера у Києві, не варто покладатися на низьку ціну агрегату. За низькою вартістю найчастіше ховається низька якість збірки та невідповідність зазначених функцій з заявленими виробником. Тому у 2021 році як і раніше варто довіряти перевіреним брендам, серед яких такі марки, як: Coooper&Hunter, Gree, Toshiba.