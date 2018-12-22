Как выбрать лучшие наушники?

Качество звучания музыки напрямую зависит не только от головного устройства (смартфона или плеера). Наушники тоже играют важную роль. Пользователям гаджетов доступен широкий выбор моделей, которые отличаются глубиной звука, качеством звучания и другими параметрами. Цены на наушники тоже отличаются: среди них есть бюджетные модели и дорогие устройства для ценителей звука. Лучшей считается продукция от брендов Koss, Panasonic, Philips.

Различают закрытые и открытые конструкции головных устройств. Первый вид прилегает к ушным раковинам и изолирует слушателя от внешних звуков. Закрытые модели дают возможность слышать шумы вокруг. Кроме использования со смартфонами, большинство устройств могут использоваться с домашними компьютерами и другой электроникой.

Типы современных наушников

В зависимости от способа крепления все современные модели делятся на следующие типы:

С скобкой. Динамики закреплены на металлической или пластиковой дужке, что обеспечивает их плотное прилегание к ушам. Есть возможность регулировки длины дужки.

Крюки. Каждый динамик крепится непосредственно на ушную раковину, но такие устройства не подойдут для тех, кто носит очки.

Затылочный изгиб. Комбинированная конструкция двух предыдущих типов.

Вставные. Обычно идут в комплекте со смартфоном.

Вакуумные. Фиксируются в ушном канале с помощью силиконовой вкладки.

Накладные. Прилегают к уху за счет амортизационной вкладки по контуру.

Другие важные характеристики

Второстепенные технические характеристики тоже играют очень важную роль:

частотный диапазон (влияет на чистоту и глубину звучания) — рекомендуется, чтобы он был от 20 до 20000 герц;

мощность (влияет на громкость) — слишком мощные наушники быстрее разряжают аккумулятор устройства;

чувствительность (влияет на громкость и чистоту) — от 30 до 150 Дб;

коэффициент гармонических искажений (не более 1%).

Учитывая все вышеперечисленные характеристики, можно легко выбрать хорошие наушники для смартфона, планшета или другой домашней электроники.