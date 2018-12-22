Як вибрати найкращі навушники?

Якість звучання музики напряму залежить не тільки від головного пристрою (смартфона або плеєра). Навушники також відіграють важливу роль. Користувачам гаджетів доступний широкий вибір моделей, які відрізняються глибиною звука, якістю звучання та іншими параметрами. Ціни на навушники також різноманітні: серед них є бюджетні моделі і дорогі пристрої для поціновувачів звуку. Кращими вважається продукція брендів Koss, Panasonic, Philips.

Розрізняють закриті і відкриті конструкції головних пристроїв. Перший вид прилягає до вушних раковин та ізолює слухача від зовнішніх звуків. Закриті моделі дають можливість чути шуми навкруги. Окрім використання зі смартфонами, більшість пристроїв можуть використовуватись з домашніми комп’ютерами та іншою електронікою.

Типи сучасних навушників

В залежності від способу кріплення всі сучасні моделі діляться на такі типи:

З дужкою. Динаміки закріплені на металічній або пластиковій дужці, що забезпечує їх щільне прилягання до вух. Є можливість регулювання довжини дужки.

Крюки. Кожен динамік кріпиться безпосередньо на вушну раковину, але такі пристрої не підійдуть для тих, хто носить окуляри.

Потиличний вигин. Комбінована конструкція двох попередніх типів.

Вставні. Зазвичай ідуть в комплекті зі смартфоном.

Вакуумні. Фіксуються в вушному каналі за допомогою силіконової вкладки.

Накладні. Прилягають до вуха за рахунок амортизаційної вкладки по контуру.

Важливі характеристики

Деякі технічні характеристики грають дуже важливу роль:

частотний діапазон (впливає на чистоту та глибину звучання) — рекомендується, щоб він був від 20 до 20000 герц;

потужність (впливає на гучність) — занадто потужні навушники швидше розряджають акумулятор пристрою;

чутливість (впливає на гучність і чистоту) — від 30 до 150 Дб;

коефіцієнт гармонічних викривлень (не більше 1%).

Зважаючи на всі вищезазначені характеристики, можна легко вибрати хороші навушники для смартфона, планшета або іншої домашньої електроніки