Как выбрать экспресс-тест на коронавирус в Украине и как им правильно пользоваться

Несмотря на то, что вакцинация от COVID-19 по-прежнему остается самым эффективным инструментом для предотвращения распространения коронавируса, риск заболеть в легкой форме даже после вакцинации остается достаточно высоким. Особенно это касается людей, ведущих активный социальный образ жизни: тех, которые путешествуют и посещают массовые мероприятия, концерты и выставки.

В этой ситуации экспресс-тесты для диагностики антигена коронавируса - незаменимое средство в случае выявления у себя или близких симптомов COVID-19, после контакта с подтвержденным носителем COVID-19 или же просто для того, чтобы убедиться, что вы здоровы.

Главные преимущества экспресс-тестов, следующие:

Они доступны каждому. Купить экспресс-тест на коронавирус можно в любой аптеке;

Относительная простота в использовании и возможность провести тестирование самостоятельно, в домашних условиях;

скорость выявления коронавируса, с учетом новейших штаммов, или же его исключения. К примеру, экспресс-тест компании Милистан позволяет это сделать всего за 15 минут;

скорость выявления коронавируса, с учетом новейших штаммов, или же его исключения. К примеру, экспресс-тест компании Милистан позволяет это сделать всего за 15 минут; Они стоят дешевле, чем лабораторные исследования и гораздо безопаснее, поскольку тестирование в домашних условиях исключает риск контакта с уже инфицированными лицами.

Для того чтобы провести самостоятельное экспресс-тестирование, необходимо сделать несколько следующих шагов:

Для начала убедитесь, что температура тестового набора соответствует комнатной (минимум 15 °C). То есть, не используйте экспресс-тест сразу, после прихода с улицы в холодное время года, иначе результат тестирования окажется неверным.

Первым делом необходимо вставить в нос аппликатор для забора образца.

Отметим, что почти у всех экспресс-тестов аппликатор для забора образца выглядит как длинная палочка, в результате чего процедура может быть неприятной и в некоторой степени даже опасной, так как есть вероятность травмирования слизистой полости носа.

Только у Милистан теста есть инновационная и уникальная тест-ручка с подушечкой для забора образца – ею сложно травмировать слизистую, процедура забора образца комфортная и безопасная и можно проводить даже ребенку, не боясь ему навредить.

Вставьте в ноздрю аппликатор примерно на 1-2 сантиметра и прокрутите по 5 раз в разные стороны и выньте. Повторите процедуру с другой ноздрей. Это позволит набрать достаточное количество образца для анализа.

После этого вам необходимо поместить аппликатор вертикально (это важно!) в специальную емкость с буфером для экстракции, которая есть в наборе. Аккуратно нажмите, чтобы разорвать фольгу.

Далее необходимо подождать около 15 минут. Время точного определения результатов теста обычно указывается на упаковке тестового набора.

В случае, если появится две цветные линии - немедленно обратитесь к врачу, поскольку это является подтверждением наличия коронавируса в организме, учитывая и последний штамм "Омикрон". Если же тест показал одну полоску - вы здоровы.

Отметим, что перед использованием тест-системы необходимо внимательно прочитать инструкцию. К примеру, с экспресс-тестом бренда Testsealabs необходимо проводить ряд дополнительных манипуляций - добавлять капли раствора в экстракционную пробирку, вращать тампон в экстракционной пробирке, прижимая его к стенкам, и ряд других. А в ходе экспресс-тестирования с помощью Cito Test Covid-19 Ag, необходимо наносить 3 капли полученной смеси в окошко кассеты, обозначенное буквой (S) после забора материала из носа и помещения его в экстракционную пробирку.

Впрочем, для более точного диагностирования наличия или отсутствия коронавируса, медики рекомендуют приобрести несколько тестов. И если результаты двух тестирований совпали - значит вы правильно провели все необходимые процедуры, которые показали точный результат. В любом случае этому вопросу стоит уделить особое внимание, поскольку речь идет о вашем здоровье и здоровье ваших близких.