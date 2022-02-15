Выборы и статус Донбасса. Зеленский обещал, что ТКГ скоро начнет обсуждение, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) скоро начнет обсуждение законопроектов об особом статусе Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях. А также законопроект об изменениях в Конституцию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы едины во мнении, что нормандский формат является и в дальнейшем важнейшим форматом по разрешению этого конфликта. Здесь необходимы подвижки и прогресс. Зеленский пообещал, что в рамках ТКГ очень скоро будут обсуждаться все предусмотренные законопроекты по статусу Донбасса, по изменению Конституции и подготовке выборов. Это хорошая подвижка", - отметил Шольц.