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Выборы и статус Донбасса. Зеленский обещал, что ТКГ скоро начнет обсуждение, - Шольц

Автор: Сергей Новиков

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) скоро начнет обсуждение законопроектов об особом статусе Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях. А также законопроект об изменениях в Конституцию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы едины во мнении, что нормандский формат является и в дальнейшем важнейшим форматом по разрешению этого конфликта. Здесь необходимы подвижки и прогресс. Зеленский пообещал, что в рамках ТКГ очень скоро будут обсуждаться все предусмотренные законопроекты по статусу Донбасса, по изменению Конституции и подготовке выборов. Это хорошая подвижка", - отметил Шольц.

Напомним, украинская сторона исключает возможность особого статуса Донбасса с так называемым "правом вето", которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины.

Отметим, подробнее о том, что лежит в основе мирного урегулирования, читайте в материале "Минские соглашения. В чем суть трехсторонних договоренностей по Донбассу".

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Владимир ЗеленскийДонбассОлаф Шольц