Выборы в США: как смена Конгресса скажется на поддержке Украины

Как отмечается в материале, сейчас демократы контролируют обе палаты Конгресса. Но есть высокая вероятность того, что в ноябре правящая партия потеряет большинство, как минимум - в нижней палате.

"Еще три недели назад была абсолютная уверенность, что Республиканская партия забирает Палату представителей с большинством как минимум в 52%. И может получить большинство в Сенате. Теперь прогнозы более сдержанны: республиканцы могут не взять большинство в Сенате, а в нижней палате они все же побеждают", - объяснил директор программы "Северная Америка" в центре "Украинская призма" Александр Краев. Но, вероятно, республиканцам придется договариваться с демократами в Палате представителей по процедурным вопросам.

Главное опасение насчет промежуточных выборов состоит в том, что со сменой большинства в Конгрессе украинский вопрос может отойти на второй план. Однако та поддержка, которую оказывает нам США или Великобритания - это их стратегический курс, а не политика одной персоны. Это прописано в документах обоих государств и предусмотрено в их концепциях безопасности, отметил Краев.

"Нужно также учитывать достаточно прагматическую сторону этого вопроса. В Великобритании поддержка более активной помощи в Украине достигает почти 80%. В США - 82-83%. Нет такого политика, который откажется от поддержки 80% своего электората. Поэтому, по сути, будущему премьер-министру Великобритании или будущим конгрессменам даже выгодно продолжать поддержку Украины", - объяснил эксперт.